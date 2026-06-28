Інтерфакс-Україна
Події
15:25 28.06.2026

Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар зросла до 15 осіб – поліція

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Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар зросла до 15 осіб – поліція

Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар вдень у неділю зросла до 15 осіб, двоє вважаються безвісти зниклими, повідомила Національна поліція

"У Запоріжжі станом на 14:45 кількість людей, поранених унаслідок російської атаки, збільшилася до 15. Також під завалами приватного будинку у результаті аварійно-пошукових заходів виявлено фрагменти людського тіла", йдеться у повідомленні Національної поліції у неділю. 

Наразі двоє громадян вважаються безвісти зниклими. Розшукова робота триває. Поліцейські вживають усіх заходів, щоб встановити долі зниклих.

Як повідомили у Нацполіції раніше, по житловій забудові Запоріжжя окупанти вдарили двома керованими авіабомбами. Одна з них влучила в приватний будинок, де перебували двоє дітей. Малолітній хлопчик та дівчина-підлітка отримали поранення, наразі за життя хлопчика борються лікарі.

Ще одна КАБ поцілила поруч з багатоквартирним будинком. Унаслідок цього влучання також пошкоджено приватні автомобілі, виникло займання в гаражних приміщеннях.

Теги: #запоріжжя #нацполіція #атаки_рф

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