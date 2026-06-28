Інтерфакс-Україна
Події
15:08 28.06.2026

В СБУ повідомили подробиці щодо ураження НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ

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В СБУ повідомили подробиці щодо ураження НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ

Служба безпеки України (СБУ) спільно із іншими складовими Сил оборони уразила НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському краї РФ за 300 км від України – є займання в районі резервуарів з нафтою, з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, воїни "Альфи" СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО та іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Слов’янський" (ТОВ "Слов’янськ ЕКО") у Краснодарському краї рф", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що унаслідок атаки українських безпілотників зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.

Підприємство розташоване у місті Слов’янськ-на-Кубані за понад 300 км від державного кордону України. Воно спеціалізується на випуску широкого спектра нафтопродуктів: бензину, мазуту та суднового палива. Це ключове профільне підприємство регіону, яке також є важливим експортером через порти Чорного моря.

"Росія має усвідомити просту закономірність: що довше вона веде загарбницьку війну проти України, то вищою буде ціна цієї агресії. СБУ й надалі системно знищуватиме військові та стратегічні об’єкти в глибокому тилу ворога, позбавляючи російський військовий потенціал ресурсів для продовження війни", – наголосили в СБУ.

Теги: #сбу #ураження #краснодар #нпз

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