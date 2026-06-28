Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Російські війська завдали удару авіаційною бомбою по с. Шевченківське Запорізького району, поранено трьох людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни ударили керованою авіабомбою по Шевченківському. Зруйнований приватний будинок, знищена автівка, виникла пожежа", – написав він у Телеграмі у неділю.

За даними ОВА, поранень дістали 94 та 68-річна жінки, а також чоловік 68 років.