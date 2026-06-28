Інтерфакс-Україна
Події
14:23 28.06.2026

Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС

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Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС
Фото: ДСНС

Одна особа загинула у Запоріжжі через атаку ворога авіаційними бомбами у неділю, 28 червня, ще 14 зазнали поранень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вдень, 28 червня, російські війська завдали авіаційних ударів по одному з районів обласного центру. Внаслідок влучання загинула людина. Травмовано двох дітей, вісьмох жінок та чотирьох чоловіків, їм надається уся необхідна допомога", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

За попередніми даними, під завалами може перебувати ще одна людина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Повідомляється, що через атаку ворога частково зруйновано житлові будинки та пошкоджено сусідні оселі, без подальшого займання. Крім того, горів гараж з автомобілем всередині – рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 кв. м. Також пошкоджень зазнали поруч розташовані споруди та багатоквартирний будинок.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, з яких троє – діти. На місці події працюють всі екстрені служби.

Теги: #запоріжжя #атаки_рф #дснс

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