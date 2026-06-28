Двоє людей постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

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Дві людини зазнали поранень у Дніпропетровській області через атаки окупантів вночі, горіли три автозаправні станції (АЗС), повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Поранені дві людини. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграмі у неділю.

За даними ОВА, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська – міська і сільська громади. Зайнялася спортшкола. У Підгородненській громаді Дніпровського району горіла АЗС. Постраждала одна людина. У Губиниській громаді Самарівського району пожежі виникли на двох АЗС. Пошкоджені авто. Поранень дістала 41-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.