Інтерфакс-Україна
Події
13:58 28.06.2026

Стало відомо про третю постраждалу у Києві через ворожу атаку вночі

1 хв читати
Стало відомо про третю постраждалу у Києві через ворожу атаку вночі
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Кількість пострадалих у Києві через нічну атаку ворога зросла до трьох осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували ще одну постраждалу внаслідок атаки ворога на Київ. У стаціонарах наразі перебувають двоє постраждалих", – написав він у Телеграмі у неділю.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 червня 2026 року російські війська атакували Київ балістикою та дронами. За даними Повітряних Сил ЗСУ, загалом по Україні ворог випустив 142 ударні безпілотники та 8 ракет (6 балістичних і 2 протикорабельні). Більшість цілей, які прямували на столицю, знешкодила ППО, проте уламки впали в Дарницькому районі, де постраждали дві людини.

Теги: #київ #атаки_рф #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 28.06.2026
Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

14:23 28.06.2026
Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС

Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС

14:02 28.06.2026
Одна людина постраждала через удар по АЗС у Харкові

Одна людина постраждала через удар по АЗС у Харкові

13:59 28.06.2026
Двоє людей постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Двоє людей постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

11:32 28.06.2026
Бойову частину ракети вилучили у Києві біля багатоповерхівки

Бойову частину ракети вилучили у Києві біля багатоповерхівки

09:11 28.06.2026
Кличко повідомляє про одного постраждалого в Києві внаслідок нічної атаки, Ткаченко про двох

Кличко повідомляє про одного постраждалого в Києві внаслідок нічної атаки, Ткаченко про двох

02:27 28.06.2026
В Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

В Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

13:31 27.06.2026
У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту – поліція

У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту – поліція

19:50 26.06.2026
Кличко як голова асоціації міст закликав на URC 2026 до зміцнення самоврядування в Україні

Кличко як голова асоціації міст закликав на URC 2026 до зміцнення самоврядування в Україні

17:45 26.06.2026
Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

ВАЖЛИВЕ

Запоріжжя: внаслідок атаки ворога загинула людина, ще 14 поранено, під завалами може бути ще одна людина – ДСНС

У Запоріжжі вже 11 постраждалих через атаку ворога вранці – ОВА

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

ОСТАННЄ

У Запоріжжі вже 11 постраждалих через атаку ворога вранці – ОВА

Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

Minderoo Foundation надасть $500 тис. на розвиток проєкту "Безпечна школа" фундації Олени Зеленської

Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Зеленський: 740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни

У Запоріжжі вже 8 поранених через російську атаку, серед них двоє дітей – ОВА

Донецька область: троє людей постраждали через обстріли за добу

Щонайменше троє людей поранено внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА