Стало відомо про третю постраждалу у Києві через ворожу атаку вночі

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Кількість пострадалих у Києві через нічну атаку ворога зросла до трьох осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували ще одну постраждалу внаслідок атаки ворога на Київ. У стаціонарах наразі перебувають двоє постраждалих", – написав він у Телеграмі у неділю.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 червня 2026 року російські війська атакували Київ балістикою та дронами. За даними Повітряних Сил ЗСУ, загалом по Україні ворог випустив 142 ударні безпілотники та 8 ракет (6 балістичних і 2 протикорабельні). Більшість цілей, які прямували на столицю, знешкодила ППО, проте уламки впали в Дарницькому районі, де постраждали дві людини.