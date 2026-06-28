У Запоріжжі вже 11 постраждалих через атаку ворога вранці – ОВА

Кількість постраждалих через ворожу атаку у Запоріжжі збільшилась до 11 людей, серед них двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже одинадцять постраждалих: до медиків продовжують звертатися люди, поранені внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він у Телеграмі у неділю.

За словами Федорова, допомога лікарів знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям – п’ятирічному хлопчику та 16-річній дівчині. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше Федоров повідомляв про 8 постраждалих.