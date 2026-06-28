Інтерфакс-Україна
Події
13:43 28.06.2026

У Запоріжжі вже 11 постраждалих через атаку ворога вранці – ОВА

1 хв читати
У Запоріжжі вже 11 постраждалих через атаку ворога вранці – ОВА

Кількість постраждалих через ворожу атаку у Запоріжжі збільшилась до 11 людей, серед них двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже одинадцять постраждалих: до медиків продовжують звертатися люди, поранені внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він у Телеграмі у неділю.

За словами Федорова, допомога лікарів знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям – п’ятирічному хлопчику та 16-річній дівчині. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше Федоров повідомляв про 8 постраждалих.

Теги: #запоріжжя #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 28.06.2026
Зеленський: 740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни

Зеленський: 740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни

12:15 28.06.2026
У Запоріжжі вже 8 поранених через російську атаку, серед них двоє дітей – ОВА

У Запоріжжі вже 8 поранених через російську атаку, серед них двоє дітей – ОВА

11:32 28.06.2026
Бойову частину ракети вилучили у Києві біля багатоповерхівки

Бойову частину ракети вилучили у Києві біля багатоповерхівки

11:29 28.06.2026
Донецька область: троє людей постраждали через обстріли за добу

Донецька область: троє людей постраждали через обстріли за добу

11:27 28.06.2026
Щонайменше троє людей поранено внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Щонайменше троє людей поранено внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

09:32 27.06.2026
Дев'ять поранених, серед них – двоє дітей, через нічні авіаудари росіян по Запоріжжю – ДСНС

Дев'ять поранених, серед них – двоє дітей, через нічні авіаудари росіян по Запоріжжю – ДСНС

00:27 27.06.2026
Уже двоє постраждалих через атаку РФ у Запоріжжі

Уже двоє постраждалих через атаку РФ у Запоріжжі

22:24 26.06.2026
Атака ворожих дронів на Запоріжжя: пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок

Атака ворожих дронів на Запоріжжя: пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок

15:58 26.06.2026
УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

15:50 26.06.2026
У Запоріжжі вже 15 постраждалих від удару РФ, серед них – дитина

У Запоріжжі вже 15 постраждалих від удару РФ, серед них – дитина

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Зеленський: 740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни

Щонайменше троє людей поранено внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

ОСТАННЄ

Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

Minderoo Foundation надасть $500 тис. на розвиток проєкту "Безпечна школа" фундації Олени Зеленської

Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Зеленський підтвердив ураження двох нпз в росії

Українці через кривавий досвід отримали не лише обов'язки, але й свої права – Залужний в День Конституції

Зеленський привітав співвітчизників з Днем Конституції України

Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

Одна постраждала в Харкові внаслідок удару по багатоповерхівці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА