Інтерфакс-Україна
Події
13:35 28.06.2026

Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

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Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський оголосив про підписання указу щодо підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври.

"Я недаремно кажу зараз про подію, що відбудеться через 25 років. Такі дати, як тисячоліття Лаври Україна зустріне гідно. І підготовку почне уже сьогодні. Адже мова про довгий і кропіткий процес оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій, споруд Лаври, одно зі світових центрів християнства. Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо вже сьогодні. Відповідний указ я підписую тут і зараз", – сказав Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю.

1000-річчя Києво-Печерської Лаври відзначатиметься у 2051 році. Оскільки монастир було засновано у 1051 році, ця історична дата припаде саме на цей рік. Національний заповідник вже зараз готується до цього ювілею, розробляючи масштабні плани, аби зустріти дату з глибоким усвідомленням історичної значущості святині. У зв’язку з ворожими обстрілами у 2026 році, держава також забезпечує відновлення пошкодженого Успенського собору.

Теги: #лавра #1000_ліття #зеленський

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