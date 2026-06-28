Інтерфакс-Україна
Події
13:22 28.06.2026

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

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Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення нової державної нагороди – Ордену Європи.

"Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила цілодобовою за життя Європи. І всі, хто в цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки – Українського Ордена Європи", – сказав Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю..

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нею відзначатимуть особистостей, які зробили внесок у захист Європи та підтримку України.

Теги: #орден_європи #зеленський #нагорода

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