Minderoo Foundation надасть $500 тис. на розвиток проєкту "Безпечна школа" фундації Олени Зеленської

Фото: Фундація Олени Зеленської

Minderoo Foundation надасть $500 тис. на модернізацію шкільних укриттів та посилення енергонезалежності закладів освіти у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Полтавській областях.

Як йдеться у пресрелізі фундації Олени Зеленської, такий новий етап співпраці у межах проєкту "Безпечна школа" вона закріпила з Minderoo Foundation під час Конференції з відновлення України URC 2026, що відбулася у Гданську цього тижня.

"Завдяки цьому понад 4 000 дітей у прифронтових громадах зможуть продовжувати навчання у безпечніших умовах", – зазначено у релізі.

У фундації Зеленської нагадали, що це продовження партнерства: у 2023 році за підтримки Minderoo Foundation у межах проєкту "Адреса дитинства" було побудовано три будинки для великих прийомних родин, які втратили свої домівки через війну.

"Майбутнє України – це не війна, а процвітання та надія. І це майбутнє починається зі шкільного класу. Безпечні школи – це інвестиція у довгострокове відновлення та процвітання України", – сказав засновник Minderoo Foundation доктор Ендрю Форрест.

Фундація Зеленської нагадала, що працює виключно завдяки підтримці міжнародних партнерів: pа час діяльності їй вдалося об’єднати понад 100 партнерів із більш ніж 35 країн світу навколо спільної мети – підтримки українських дітей.

Окрім того на URC 2026, де Фундація Зеленської вдруге брала участь після попередньої такої конференції у Римі, вона представила комплексні рішення для підтримки українських дітей у трьох основних напрямках своєї діяльності: підтримка сімейних форм виховання, доступ до навчання та розвитку, а також психосоціальна підтримка дітей і молоді.

Також був проведений міжнародний воркшоп, присвяченій "Безпечній школі" – комплексній моделі, що поєднує створення сучасних укриттів, модернізацію харчоблоків та рішення для енергонезалежності закладів освіти.

"Діти вчаться зараз. Їхнє дитинство триває зараз і має бути захищене невідкладно. Саме тому ми не можемо чекати завершення війни, щоб створювати безпечні умови для навчання. Ми маємо робити це сьогодні", – звернулася онлайн до учасників воркшопу перша леді України та засновниця Фундації Олена Зеленська.

Станом на сьогодні Фундація вже облаштувала 31 укриття у школах і дитячих садочках по всій Україні на 14 тис. дітей. Наразі триває реалізація ще понад 30 проєктів зі створення безпечного освітнього середовища.