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Президент України Володимир Зеленський оголосив про встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі.

"Як знак вдячності сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Тепер тут, у Києво-Печерській Лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя Лаври Івана Мазепи", – сказав Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю.

За словами Зеленського, Росія століттями паплюжила його ім’я, "прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи, що Мазепа зрадник. Це брехня. І ця брехня програла, назавжди".

"Сьогодні ми вшановуємо нашого політичного та військового діяча, мецената, главу козацької держави Івана Мазепи. І важливо, що ми робимо це саме тут в Лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла".

За словами президента, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник у столиці нашої держави. "Я вважаю, що для нього є ідеальне місце. Воно існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка у Києві. Я впевнений, що там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа", – заявив Зеленський