Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.

"Сьогодні я вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні епохи та століття боролися заради України, надихали Україні, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію з великої літери з великою повагою, і великою увагою від нашї держави України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє. Своє право бути українцем. Це дуже важливо", – сказав Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю.

Президент України наголосив, що "ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними, і яких героїв шанувати".