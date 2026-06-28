Інтерфакс-Україна
Події
12:47 28.06.2026

Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

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Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.

"Сьогодні я вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні епохи та століття боролися заради України, надихали Україні, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію з великої літери з великою повагою, і великою увагою від нашї держави України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє. Своє право бути українцем. Це дуже важливо", – сказав Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю.

Президент України наголосив, що "ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними, і яких героїв шанувати".

Теги: #український_національний_пантеон #законопроект #зеленський

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