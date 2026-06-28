Зеленський: 740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни

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740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни, повідомив президент України Володимир Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю

"740 релігійних споруд України, по яким вдарив Путін (…) Поранені храми України – посічені кулями, потрощені КАБами й ракетами. Вони є в багатомільйонних містах і маленьких селах", – наголосив Зеленський.

Він наголосив, що в ніч на 15 червня до цього списку РФ додала Успенський Собо Києво-Печерської лаври. "Але ми вистояли, завдяки нашим людям", – сказав Зеленський.