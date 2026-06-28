Інтерфакс-Україна
Події
11:32 28.06.2026

Бойову частину ракети вилучили у Києві біля багатоповерхівки

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Бойову частину ракети вилучили у Києві біля багатоповерхівки

У Дарницькому районі Києва після нічної російської атаки вибухотехніки знешкодили та вилучили бойову частину ракети, що впала поруч із житловим будинком, повідомили у поліції столиці.

"Після нічної ворожої атаки в Дарницькому районі столиці вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у неділю.

Про небезпечні уламки повідомили місцеві мешканці. На місце прибули правоохоронці, які евакуювали людей і обмежили доступ до території.

Фахівці вибухотехнічної служби разом із рятувальниками ДСНС дістали боєприпас із землі та транспортували його на спеціальний полігон для подальшого знищення.

Теги: #київ #нацполіція #атаки_рф

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