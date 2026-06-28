Донецька область: троє людей постраждали через обстріли за добу

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Донеччини, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"У Слов’янську поранено людину, пошкоджено господарчу споруду. У Краматорську поранено 2 людини", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його даними, у Донецькому Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок, у Райгородку – багатоповерхівку. У Слов’янську пошкоджено господарчу споруду. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено вантажівку.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 485 людей, у тому числі 46 дітей.