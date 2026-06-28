Зеленський підтвердив ураження двох нпз в росії

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими далекобійними дронами двох нафтопереробних заводів РФ. Про це Зеленський написав у офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", – повідомив Зеленський в Телеграмі.

"Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції.", – наголосив Зеленський.