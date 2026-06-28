Інтерфакс-Україна
Події
10:33 28.06.2026

Зеленський підтвердив ураження двох нпз в росії

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Зеленський підтвердив ураження двох нпз в росії
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими далекобійними дронами двох нафтопереробних заводів РФ. Про це Зеленський написав у офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", – повідомив Зеленський в Телеграмі.

"Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції.", – наголосив Зеленський.

Теги: #ураження #зеленський #нпз

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