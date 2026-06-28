Українці через кривавий досвід отримали не лише обов'язки, але й свої права – Залужний в День Конституції

Конституція України має бути позбавлена всього, що відділяє її від народу, переконаний надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві і Північній Ірландії, ексголовнокомандувач Збройними силами України (2021-24) Валерій Залужний.

"З початком російської агресії в лютому 2014 року, люди стали на захист своєї свободи, власного вільного вибору, захисту територіальної цілісності. Тобто саме на захист своєї Конституції. Мабуть, недаремно термін захисту Конституції в багатьох випадках використовується як синонім до захисту держави. В боротьбі за нашу свободу відбувається переосмислення самого значення Конституції. Основний документ держави має бути позбавлений усього, що розділяє Конституцію окремо, а народ країни окремо", – написав Залужний в своїй колонці на сайті видання "Українська правда" в неділю до Дня Конституції України.

Він наголосив, що український народ зараз заслуговує на те, щоб "Конституція стала для нас саме уособленням нашої боротьби та її результатом". "Бо ціна вже заплачена надто велика. І тоді питання про те, чи можливий мир з порушенням територіальної цілісності, з кулуарним ухваленням рішень десь, замість обговорень у парламенті, уряді та з консультаціями із суспільством через забезпечення реальної свободи слова, права на самооборону, захист прав у незалежному суді, відпадуть самі собою. Українці через кривавий досвід вже здобули моральне право бути справжніми громадянами, у яких є не лише обов’язки, а й свої права", – зазначив дипломат.

При цьому Залужний зазначає, що написати Конституцію і навіть декілька разів її змінити, недостатньо – її потрібно ще захистити, "а щоб захистити, потрібно мати силу".

"Сила, ключ до захисту нашої Конституції не лише у кількості ракет та танків, а саме у готовності народу її захищати. Коли основою боротьби є саме прагнення до свободи та гідного життя у цій свободі, то і питання обов’язку із захисту країни та Конституції буде сприйматися інакше. Не як примус, а як єдино вірний обраний шлях, шлях збереження цих цінностей для своїх дітей і своєї країни", – сказав ексголовнокомандувач.

"Сила нашої Конституції не в статтях, параграфах, розділах. Справжня сила нашої Конституції в людях. Людях, які не тільки вірять, а й відчувають, що держава – це тільки вони самі. Люди цієї країни. І тільки їхня воля до боротьби за своє обране майбутнє є єдиним визначальним чинником нашої стійкості і збереження Конституції, яку саме сьогодні ми і виборюємо", – резюмував Залужний.