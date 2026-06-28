Зеленський привітав співвітчизників з Днем Конституції України

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції.

"Рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України. Суверенної. Самостійної.

Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної. З Днем Конституції України!", – написав Зеленський в офіційному Телеграм-каналі в неділю.