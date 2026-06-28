Інтерфакс-Україна
Події
09:58 28.06.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1717 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 332 одиниці особового складу, з яких 152 – ліквідовано; 71 точка вильоту БпЛА; 20 засобів РЕБ; 150 одиниць автомобільної техніки; 15 артилерійських систем; 329 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку червня (01-27.06) підрозділами угруповання СБС уражено 45 008 цілей противника, з них 8697 – особового складу противника", – повідомили СБС.

Теги: #сбс #цілі #ураження

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