Одна постраждала в Харкові внаслідок удару по багатоповерхівці

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За уточненими даними, 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок удару ворожого дрону по багатоповерхівці в Київському районі Харкова.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

Він також уточнив, що влучання БпЛА зафіксовано не між 7 і 8 поверхами, як повідомлялося раніше, а в фасад багатоквартирного житлового будинку на рівні 10 поверху. Пошкоджено скління вікон.