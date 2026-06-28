Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 241 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9873 дронів-камікадзе та здійснив 2773 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.