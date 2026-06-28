Інтерфакс-Україна
Події
09:14 28.06.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 241 бойове зіткнення
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 241 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети,  здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9873 дронів-камікадзе та здійснив 2773 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.

Теги: #генштаб_зсу

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