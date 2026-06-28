Кличко повідомляє про одного постраждалого в Києві внаслідок нічної атаки, Ткаченко про двох

Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської ракетної атаки сягнула двох, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб", – написав Ткаченко вранці.

Перед тим, ще до завершення повітряної тривоги, від повідомляв про одного постраждалого в Дарницькому районі столиці. В якому районі проживає другий постраждалий, Ткаченко не уточнив.

Також від повідомляв про декілька пожеж, які виникли в Дарницькому районі після атаки. "У Дарницькому районі за декількома адресами маємо пожежі внаслідок атаки. Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля", – розповів очільник КМВА.

У той же час мер Києва Віталій Кличко станом на ранок неділі повідомляє про одного постраждалого у столиці.

"За даними медиків, один постраждалий у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Пораненого госпіталізували", – написав він у Телеграм.