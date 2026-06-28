Захисники України знищили або подавили 132 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / https://www.facebook.com/kpszsu

Противник в ніч на 28 червня (з 18:00 27 червня) атакував двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл., шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл., та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим., повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс, шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.