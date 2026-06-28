Семеро постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 17 населених пунктах області, семеро людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Дорошенкове Великобурлуцької громади постраждали жінки 63 і 53 років, чоловіки 61 і 85 років; у м. Дергачі постраждали 41-річна жінка і 34-річний чоловік; у с. Улянівка Наталинської громади зазнав поранень 68-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.