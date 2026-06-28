Інтерфакс-Україна
Події
07:12 28.06.2026

Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців – Генштаб

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Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1250 одиниць живої сили та  606 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машини, 63 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 7 засобів ППО, 14 НРК, 501 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 7 одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 1889 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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