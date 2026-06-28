Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби склали 1250 одиниць живої сили та 606 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машини, 63 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 7 засобів ППО, 14 НРК, 501 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 7 одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 1889 БпЛА оперативно-тактичного рівня.