28 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 червня відзначають День Конституції України, День молодіжних і дитячих громадських організацій України.

Ще сьогодні Міжнародний день соціального бізнесу, День молочного шоколаду, Міжнародний день пірсингу.

375 років від дня битви під Берестечком (28.06-10.07.1651), наймасштабнішого сухопутного бою Європи XVII століття та найбільшої битви часів Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

Православна церква вшановує пам'ять перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

День 1584 Російська агресія - Day 1584 Russian aggression

День Конституції України

День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.

День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції: "Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України".

Здавна волелюбні українці прагнули самостійної державності та написання власної Конституції. Саме українська Конституція Пилипа Орлика, яку підписали козаки 5 квітня 1710 року, стала першою на теренах Європи. Фактично вона проголосила Україну незалежною державою, залишивши з іноземного впливу лише протекторат короля Швеції. На жаль, положення цього документа так і не набули реальної чинності, але й досі вони вважаються концептуальним свідченням демократичних уподобань української нації.

День молодіжних і дитячих громадських організацій України

В останню неділю червня кожний рік, з 2008, святкують День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Запроваджено його було указом глави держави для того, щоб регламентувати та захищати діяльність таких об’єднань.

Запорукою успішного державного розвитку є виховання моральності в молоді, з урахуванням її інтересів. Сучасний розвиток молодіжного та дитячого руху характеризується добровільністю вступу до організації. Найвпливовішими та найчисельнішими українськими об’єднаннями, які гуртують молодь, зараз є Національна організація скаутів України (НОСУ), заснована у 2007, Спілка піонерських організацій України, Скаутська організація "Пласт". Також дуже активно функціонують невеликі групи та спілки, до яких належать екологічні, туристичні та релігійні молодіжні організації, Асоціація молодіжних пошукових об’єднань.

День молочного шоколаду

Найпопулярніше свято в США. Засноване за ініціативи Асоціації кондитерів.

Уперше молочний шоколад з'явився 1839 року на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus, у гарячому вигляді. І тільки через тридцять років Даніель Петер, кондитер зі Швейцарії, зміг зробити ласощі твердими.

Міжнародний день пірсингу

Цього дня народився Джим Ворд - власник першого у світі професійного салону пірсингу "Рукавичка" (відкрився 1978 року).

Попри те, що у деяких народів проколювання мочок вух і носа століттями вважалося частиною культурної спадщини, саме Ворд зробив цей процес безпечним і естетичним. Також він створив ювелірні прикраси у вигляді фіксованої каблучки і штанги з внутрішнім різьбленням.

Міжнародний день соціального бізнесу

Соціальне підприємництво ведуть ті організації, діяльність яких спрямована на зміну нашого світу на краще. Наприклад, організація харчування бездомних, виготовлення екологічної енергії з відходів, створення робочих місць.

Цю дату приурочено до дня народження Мохаммада Юнуса, який став засновником мікрофінансування та мікрокредитування, а 2006 року його нагородили Нобелівською премією миру за вагомий внесок в економічний і соціальний розвиток суспільства.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Івана Васильовича Шаровольського (1876-1954), українського мовознавця, літературознавця, перекладача. Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 16.06.1876 р., 17.06.1876 р;

130 років від дня народження Івана Васильовича Бойченка (1896-1959), українського графіка, живописця;

120 років від дня народження Марії Гепперт-Маєр (1906-1972), американської фізикині, лауреатки Нобелівської премії у галузі фізики (1963);

100 років від дня народження Дмитра Панасовича Молякевича (1926-2021), українського поета-сатирика, прозаїка.

Ще цього дня:

1917 - На засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд - Генеральний Секретаріат;

1941 - Створено перший загін Поліської Січі;

1956 - Масовий страйк, демонстрації під гаслами "Свободи! Хліба! Бога! Геть комунізм!" і вуличні сутички в Познані (ПНР) (до 30 червня);

1988 - Іван Павло II опублікував апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;

1989 - У Києві відбувся прощальний матч Олега Блохіна - збірна Радянського Союзу зустрілася зі збірною світу;

1992 - "Сигнальщик" став першим кораблем на Чорному морі, який 1992 року підняв український прапор;

1996 - Після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України ухвалено Конституцію України;

2012 - ООН проголосила Міжнародний День Щастя за ініціативою Королівства Бутан (відзначають 20 березня).

Церковне свято

Перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

Сьогодні у православному календарі день перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

Святий Кір був лікарем у єгипетському місті Олександрія. Прийняв християнство і, відмовившись від плати за свої медичні послуги, став відомим як безсрібник. Допомагав хворим не лише фізично, а й духовно, проповідував християнське вчення.

Святий Іван був воїном, родом із Едеси. Прийняв християнство і також став безсрібником. Зустрів Кіра під час своїх подорожей, і вони стали спільно допомагати хворим.

За часів правління імператора Діоклетіана християни зазнавали переслідувань. Кир та Іван були схоплені і піддані жорстоким тортурам за свою віру і за допомогу християнам. Вони зазнали мученицької смерті 311 року.

Мощі святих Кіра та Івана були спочатку поховані на місці їхнього мучеництва. Пізніше, для захисту мощей і надання можливості більшій кількості вірян уклонитися святим, мощі були перенесені. Найвідоміше перенесення відбулося в 5 столітті, коли мощі були перенесені в місто Мена, Єгипет. Це сталося за правління імператора Аркадія (395-408). У наступні століття мощі святителів перенесли до Константинополя, а згодом і в інші місця, залежно від історичних обставин і потреб вірян.

Святим Кіру та Івану моляться за зцілення від хвороб і заступництво у важких обставинах.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій.

З прикмет цього дня:

Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати. Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів. Жовті хмари на небі — наступного дня буде дощ. З’явилося 28 червня велика кількість мух – очікуй доброго врожаю гречки. Комарів багато – скоро встановиться погода, і піде дощ.

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