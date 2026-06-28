США знов завдали ударів по Ірану після атаки на комерційне судно

(доданий 5-й абзац)

Київ. 28 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Сили Центрального командування США (Centcom) повідомляють, що завдали додаткових ударів по кількох цілях в Ірані за вказівкою Головнокомандувача після того, як Іран атакував біля своїх берегів цивільний танкер.

"Після вчорашніх ударів США у відповідь на іранську атаку на теплохідний танкер Ever Lovely, Ірану було надано шанс дотримуватися угоди про припинення вогню, але він вирішив не робити цього, і його сили запустили односторонній ударний безпілотник, який вразив теплохідний танкер Kiku сьогодні вранці о 4:30 ранку за східним часом (11:30 по Києву – ІФ-У). Танкер під панамським прапором проходив поблизу Ормузької протоки з понад двома мільйонами барелів сирої нафти", – повідомляється в Х.

"Сили Centcom сьогодні завдали ударів у пряму відповідь на продовження іранської агресії проти комерційного судноплавства. Американські військові літаки атакували іранську військову інфраструктуру спостереження, системи зв'язку, об'єкти протиповітряної оборони, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди", – додали в Centcom.

В повідомленні наголошується, що транзит комерційних суден через Ормузьку протоку триває, а Збройні сили США залишаються пильними та готовими до дій.

Як повідомляє Білий дім, президент США Дональд Трамп заявив, що "літаки Сполучених Штатів щойно атакували іранські склади ракет і дронів, а також узбережні радіолокаційні станції за порушення Угоди про припинення вогню, знову!". "Дуже ймовірно, що вони ніколи не навчаються!" – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, 26 червня США також завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку безпілотника на вантажне судно в Ормузькій протоці. Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що Іран таким чином порушив режим припинення вогню. "Необґрунтована агресія проти комерційного судноплавства з боку іранських сил явно порушила режим припинення вогню. Крім того, небезпечна поведінка Ірану підірвала свободу судноплавства, оскільки торгівля все більше протікає через життєво важливий міжнародний торговий коридор", – заявили у Centcom-і.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2070987021930102919