Джулі Девіс завершила дипломатичну місію в

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Київ. 28 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії, повідомило МЗС України в суботу на офіційному сайті.

Сибіга подякував Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток "активного політичного діалогу між Україною та Сполученими Штатами та за ефективну взаємодію у важливий для України період".

"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства", – запевнив Андрій Сибіга.

Він також в підкреслив важливість нещодавньої зустрічі Зеленського й Трампа у Франції під час Саміту G7, яка підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-prijnyav-timchasovu-povirenu-u-spravah-ssha-v-ukrayini-dzhuli-devis