Інтерфакс-Україна
Події
04:28 28.06.2026

Джулі Девіс завершила дипломатичну місію в

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Україні 

Київ. 28 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії, повідомило МЗС України в суботу на офіційному сайті.

Сибіга подякував Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток "активного політичного діалогу між Україною та Сполученими Штатами та за ефективну взаємодію у важливий для України період".

"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства", – запевнив Андрій Сибіга.

Він також  в підкреслив важливість  нещодавньої зустрічі Зеленського й Трампа у Франції під час Саміту G7, яка підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-prijnyav-timchasovu-povirenu-u-spravah-ssha-v-ukrayini-dzhuli-devis

Теги: #посол #сша #мзс

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