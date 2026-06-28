02:27 28.06.2026
В Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО
Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про роботу систем протиповітряної оборони в українській столиці в ніч на неділю.
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – написав Кличко в Телеграм.
В Києві оголошена повітряна тривога. В центрі міста чути гучні вибухи. В одному з районів столиці піднімається дим.
За непідтвердженою інформацією, окупанти випустили по Києву не менше п'яти балістичних ракет типу "Іскандер-М", всі вони були збиті.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6991