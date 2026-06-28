Інтерфакс-Україна
Події
02:19 28.06.2026

Тимчасова повірена у справах США Девіс завершує дипмісію в Україні

2 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України", – наголосив Сибіга.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію та мирні зусилля. Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства США у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру. Окремо він висловив вдячність американському народові за солідарність з Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України в США.

"Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", – зазначив глава МЗС України.

Як повідомлялося, Девіс була тимчасовою повіреною в справах США в Україні з 5 травня 2025 року. У кінці квітня 2026 року з'явилася інформація, що вона може залишити посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, зменшенням підтримки України. Зазначалося, що експосол США в Україні (2022-25) Бріджит Брінкс пішла у відставку з аналогічних причин.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-prijnyav-timchasovu-povirenu-u-spravah-ssha-v-ukrayini-dzhuli-devis

Теги: #дипломат #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:46 27.06.2026
Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду у Вашингтоні

Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду у Вашингтоні

00:15 27.06.2026
США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку в Ормузькій протоці

США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку в Ормузькій протоці

19:44 26.06.2026
Трамп пригрозив європейським країнам 100-відсотковими митами на всі товари у разі запровадження податку на цифрові послуги

Трамп пригрозив європейським країнам 100-відсотковими митами на всі товари у разі запровадження податку на цифрові послуги

19:17 26.06.2026
Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

14:25 26.06.2026
У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

У Музеї війни відкриють виставку про Статую Свободи та партнерство України і США

03:20 26.06.2026
США вперше випробували українські морські дрони Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні під час навчань

США вперше випробували українські морські дрони Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні під час навчань

19:57 28.05.2026
Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

05:27 08.05.2026
Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

13:02 13.08.2025
Естонія висилає російського дипломата

Естонія висилає російського дипломата

13:23 17.05.2025
У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак – Генштаб

Навроцький зустрічається з лідерами Румунії й країн Балтії одночасно й по сусідству з конференцією URC 2026

УЧХ працює на місці російської атаки БпЛА у Сумах

Україна й Литва посилять співпрацю на рівні громад

Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

На Сумщині АЗС працюють, пальне є, жителям слід заправлятися у звичному режимі – влада

Ворожий БПЛА влетів у квартиру на 9-му поверсі, постраждав чоловік – Херсонська МВА

ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

Двоє постраждалих в Дергачах на Харківщині внаслідок атаки БпЛА

Двоє хлопчиків травмувалися внаслідок вибуху невідомого предмета у Вінниці – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА