Тимчасова повірена у справах США Девіс завершує дипмісію в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України", – наголосив Сибіга.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію та мирні зусилля. Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства США у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру. Окремо він висловив вдячність американському народові за солідарність з Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України в США.

"Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", – зазначив глава МЗС України.

Як повідомлялося, Девіс була тимчасовою повіреною в справах США в Україні з 5 травня 2025 року. У кінці квітня 2026 року з'явилася інформація, що вона може залишити посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, зменшенням підтримки України. Зазначалося, що експосол США в Україні (2022-25) Бріджит Брінкс пішла у відставку з аналогічних причин.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-prijnyav-timchasovu-povirenu-u-spravah-ssha-v-ukrayini-dzhuli-devis