Інтерфакс-Україна
Події
22:46 27.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося  200 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети,  здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6401 дрон-камікадзе та здійснив 1986 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільському, Слов'янському, Костянтинівському та Покровському та напрямках, де агресор здійснив відповідно 24, 19, 18 та 17 фштурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40487

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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