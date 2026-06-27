Навроцький зустрічається з лідерами Румунії й країн Балтії одночасно й по сусідству з конференцією URC 2026

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький проводить неформальний саміт лідерів країн Центральної та Східної Європи. Про це повідомляє офіційний акаунт Канцелярії Президента РП в мережі X в суботу.

"Розпочався неформальний саміт президентів регіону Центрально-Східної Європи. На запрошення президента РП Навроцького до Польщі приїхали президенти Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Едгарс Рінкевичс, Естонії – Алар Карім та Румунії – Нікушор Дан. Запрошені гості відвідали військовий порт у Гдині, в за мить почнуться важливі переговори в резиденції президента РП в Юрайці", – повідомила Канцелярія польського президента.

Як повідомлялося у цей же час в сусідньому Гданську відбувається конференція URC 2026, у роботі якої президент Польщі участі не бере.