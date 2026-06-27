Інтерфакс-Україна
Події
21:39 27.06.2026

Навроцький зустрічається з лідерами Румунії й країн Балтії одночасно й по сусідству з конференцією URC 2026

1 хв читати
Навроцький зустрічається з лідерами Румунії й країн Балтії одночасно й по сусідству з конференцією URC 2026
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький проводить неформальний саміт лідерів країн Центральної та Східної Європи. Про це повідомляє офіційний акаунт Канцелярії Президента РП в мережі X в суботу.

"Розпочався неформальний саміт президентів регіону Центрально-Східної Європи. На запрошення президента РП Навроцького до Польщі приїхали президенти Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Едгарс Рінкевичс, Естонії – Алар Карім та Румунії – Нікушор Дан. Запрошені гості відвідали військовий порт у Гдині, в за мить почнуться важливі переговори в резиденції президента РП в Юрайці", – повідомила Канцелярія польського президента.

Як повідомлялося у цей же час в сусідньому Гданську відбувається конференція URC 2026, у роботі якої президент Польщі участі не бере.

 

 

Теги: #польща #президенти #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 26.06.2026
Україна має збалансувати інтеграцію агросектору до ЄС з урахуванням інтересів інших країн – Мінагрополітики Польщі

Україна має збалансувати інтеграцію агросектору до ЄС з урахуванням інтересів інших країн – Мінагрополітики Польщі

17:38 26.06.2026
Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

14:33 26.06.2026
Сибіга про Польщу: давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, аби стабілізувати відносини

Сибіга про Польщу: давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, аби стабілізувати відносини

00:39 26.06.2026
Група "Нафтогаз" та ORLEN посилюють співпрацю у сфері LNG і декарбонізації

Група "Нафтогаз" та ORLEN посилюють співпрацю у сфері LNG і декарбонізації

22:59 25.06.2026
На URC 2026 запустили ініціативу з порятунку костелу святого Миколая в Києві з фінансуванням близько 1 млн євро

На URC 2026 запустили ініціативу з порятунку костелу святого Миколая в Києві з фінансуванням близько 1 млн євро

22:35 25.06.2026
Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

20:24 25.06.2026
Українська TAF Industries та польська PGZ уклали угоду щодо локалізації виробництва БпЛА в Польщі

Українська TAF Industries та польська PGZ уклали угоду щодо локалізації виробництва БпЛА в Польщі

07:39 25.06.2026
Глава МЗС Польщі Сікорський пояснив інтерес Польщі у вступі України в ЄС на прикладі Німеччини та Франції

Глава МЗС Польщі Сікорський пояснив інтерес Польщі у вступі України в ЄС на прикладі Німеччини та Франції

04:30 25.06.2026
Україна та Польща обговорили розвиток портів, ситуацію на кордоні та спільні інфраструктурні проєкти – Кулеба

Україна та Польща обговорили розвиток портів, ситуацію на кордоні та спільні інфраструктурні проєкти – Кулеба

12:19 24.06.2026
Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

ОСТАННЄ

УЧХ працює на місці російської атаки БпЛА у Сумах

Україна й Литва посилять співпрацю на рівні громад

Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

На Сумщині АЗС працюють, пальне є, жителям слід заправлятися у звичному режимі – влада

Ворожий БПЛА влетів у квартиру на 9-му поверсі, постраждав чоловік – Херсонська МВА

ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

Двоє постраждалих в Дергачах на Харківщині внаслідок атаки БпЛА

Двоє хлопчиків травмувалися внаслідок вибуху невідомого предмета у Вінниці – ДСНС

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій – Brave International

Нові пасажирські вагони українського виробництва поповнили потяги "Укрзалізниці"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА