УЧХ працює на місці російської атаки БпЛА у Сумах

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим на кількох локаціях, пошкоджених внаслідок влучань БпЛА під час російської повітряної атаки на Суми у суботу.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області надавала допомогу постраждалим на кількох локаціях влучань у Сумах", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери здійснили обхід територій, надавали першу допомогу пораненим та доправляли їх до лікарень з екіпажами екстреної медичної допомоги.

Наразі на місцях обстрілу працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де організовано видачу будівельних матеріалів людям, чиє житло зазнало пошкоджень.

Як повідомлялося, від удару трьох російських швидкісних реактивних безпілотників по Сумах у суботу постраждали 18 людей. П'ятьох поранених, серед них двоє дітей, ушпиталено. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, транспорт, об'єкти інфраструктури. Ліквідація наслідків атаки триває.