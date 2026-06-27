Україна й Литва посилять співпрацю на рівні громад

Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ Литви підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці між українськими та литовськими громадами.

Як повідомляє Мінрозвитку громад у телеграм у суботу, Литва залишається одним із найближчих партнерів України. Від початку повномасштабного вторгнення підтримка нашої держави з боку Литви вже сягнула майже 2 млрд євро.

"Нова ініціатива передбачає запуск спеціальної Програми партнерства між муніципалітетами з початковим фінансуванням у 1 млн євро. Її мета – об’єднати українські та литовські громади для обміну досвідом, розвитку спроможності та реалізації спільних проєктів", – йдеться у повідомленні.

Серед напрямків співпраці: управління проєктами ЄС, публічні закупівлі, енергоефективність, розвиток комунальних послуг, підтримка громад, які найбільше постраждали від війни.