Інтерфакс-Україна
Події
18:46 27.06.2026

Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Понад 40 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією – одна людина загинула, ще одна дістала поранень, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені АЗС, підприємство, вантажівки та мікроавтобуси. Загинув чоловік. Ще один чоловік, якому 21 рік, постраждав. Він госпіталізований у важкому стані", – написав Ганжа у телеграм увечері в суботу.

На Синельниківщині потерпали Українська та Покровська громади. Горіли поле з пшеницею та приватний будинок, додав очільник ОВА.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 27.06.2026
Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

09:52 27.06.2026
Одна людина поранена через ворожі атаки по Чернігівщині за минулу добу – ОВА

Одна людина поранена через ворожі атаки по Чернігівщині за минулу добу – ОВА

09:44 27.06.2026
Одна людина загинула, ще вісім постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще вісім постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:33 27.06.2026
Масована атака дронів на Сумщину: Постраждали 10 людей, одну жінку шпиталізували у важкому стані

Масована атака дронів на Сумщину: Постраждали 10 людей, одну жінку шпиталізували у важкому стані

07:42 27.06.2026
РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

07:06 27.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 29 поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 29 поранених

09:41 26.06.2026
Двоє загинули, ще семеро постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Двоє загинули, ще семеро постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

09:08 26.06.2026
Одна людина загинула, ще десять поранено внаслідок російських ударів у Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула, ще десять поранено внаслідок російських ударів у Запорізькій області – ОВА

08:51 26.06.2026
За добу на Сумщині внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей у трьох громадах – поліція

За добу на Сумщині внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей у трьох громадах – поліція

20:03 25.06.2026
Одна людина загинула, ще 4 постраждали в Харківській області внаслідок авіаударів

Одна людина загинула, ще 4 постраждали в Харківській області внаслідок авіаударів

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

ОСТАННЄ

На Сумщині АЗС працюють, пальне є, жителям слід заправлятися у звичному режимі – влада

Ворожий БПЛА влетів у квартиру на 9-му поверсі, постраждав чоловік – Херсонська МВА

ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

Двоє постраждалих в Дергачах на Харківщині внаслідок атаки БпЛА

Двоє хлопчиків травмувалися внаслідок вибуху невідомого предмета у Вінниці – ДСНС

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій – Brave International

Нові пасажирські вагони українського виробництва поповнили потяги "Укрзалізниці"

Лубінець: В Україну вдалося повернути ще сімох цивільних, яких Росія незаконно утримувала у неволі

У Сумах вже 18 постраждалих від удару російських реактивних БпЛА – ОВА

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА