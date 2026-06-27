18:46 27.06.2026
Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Понад 40 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією – одна людина загинула, ще одна дістала поранень, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
"На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені АЗС, підприємство, вантажівки та мікроавтобуси. Загинув чоловік. Ще один чоловік, якому 21 рік, постраждав. Він госпіталізований у важкому стані", – написав Ганжа у телеграм увечері в суботу.
На Синельниківщині потерпали Українська та Покровська громади. Горіли поле з пшеницею та приватний будинок, додав очільник ОВА.