Інтерфакс-Україна
Події
18:09 27.06.2026

На Сумщині АЗС працюють, пальне є, жителям слід заправлятися у звичному режимі – влада

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На Сумщині АЗС працюють, пальне є, жителям слід заправлятися у звичному режимі – влада
Фото: pexels

Сумська ОВА стверджує, що АЗС в області працюють, пальне є, й закликає жителів області заправлятися у звичному режимі.

У повідомленні очільника ОВА Олега Григорова у телеграм у суботу підкреслюється що "росія свідомо б’є по паливній інфраструктурі, щоб створити напругу серед людей, ускладнити роботу екстрених і комунальних служб, вплинути на логістику та стабільність життя в області".

На сьогодні АЗС в області працюють, пальне є, запевняє Григоров. Керівникам громад поставлено завдання забезпечити постійний контроль за потребами в пальному для комунальних, екстрених та інших критично важливих служб, завчасно планувати необхідні ресурси та поповнювати резерви.

Операторам паливного ринку доведені рекомендації щодо посилення безпеки на АЗС. Йдеться про фізичний захист об’єктів, антидронові сітки, укриття для персоналу та алгоритми дій під час загрози. Частина заходів уже впроваджена, частина – в роботі з урахуванням особливостей кожної АЗС. На випадок руйнування стаціонарних станцій або відсутності альтернатив поруч розглядаються резервні механізми забезпечення пальним. Механізм їх розгортання опрацьовується завчасно, зазначив очільник області.

"Закликаємо жителів заправлятися у звичному режимі. Під час загрози дотримуйтеся правил безпеки та виконуйте вказівки персоналу і служб. Відповідальні служби, громади та оператори паливного ринку працюють у взаємодії. Ситуація постійно моніториться", – йдеться у повідомленні.

Теги: #сумська_ова #пальне #азс

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