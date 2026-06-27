Ворожий БПЛА влетів у квартиру на 9-му поверсі, постраждав чоловік – Херсонська МВА

Чоловік постраждав після чергової атаки ворожого дрона по житловим кварталам Херсона, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 16.00 російські окупанти з дрона атакували житлові квартали Центрального району. Ворожий безпілотник влетів у квартиру на 9-му поверсі, спричинивши пожежу. Постраждав 47-річний чоловік, який в момент удару був в оселі. Зараз він у лікарні", – написав Шанько у телеграм у суботу.

Попри те, що рятувальники оперативно прибули на місце та загасили вогонь, в житлі залишились голі стіни, додав він.