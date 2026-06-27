Інтерфакс-Україна
Події
17:56 27.06.2026

Ворожий БПЛА влетів у квартиру на 9-му поверсі, постраждав чоловік – Херсонська МВА

1 хв читати

Чоловік постраждав після чергової атаки ворожого дрона по житловим кварталам Херсона, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 16.00 російські окупанти з дрона атакували житлові квартали Центрального району. Ворожий безпілотник влетів у квартиру на 9-му поверсі, спричинивши пожежу. Постраждав 47-річний чоловік, який в момент удару був в оселі. Зараз він у лікарні", – написав Шанько у телеграм у суботу.

Попри те, що рятувальники оперативно прибули на місце та загасили вогонь, в житлі залишились голі стіни, додав він.

Теги: #херсон #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 27.06.2026
Двоє постраждалих в Дергачах на Харківщині внаслідок атаки БпЛА

Двоє постраждалих в Дергачах на Харківщині внаслідок атаки БпЛА

20:43 26.06.2026
Окупанти з дрону обстріляли цивільне авто у Херсоні, загинув чоловік – ОВА

Окупанти з дрону обстріляли цивільне авто у Херсоні, загинув чоловік – ОВА

13:28 26.06.2026
Окупанти завдали авіаударів про Херсону, відомо про трьох постраждалих

Окупанти завдали авіаударів про Херсону, відомо про трьох постраждалих

09:15 26.06.2026
ППО України збила 174 зі 189 БпЛА, зафіксовано влучання 4 балістичних ракет "Іскандер-М" і 11 ударних БпЛА

ППО України збила 174 зі 189 БпЛА, зафіксовано влучання 4 балістичних ракет "Іскандер-М" і 11 ударних БпЛА

10:16 25.06.2026
Ворог атакував лікарню у Херсоні, постраждало п'ятеро працівників – ОВА

Ворог атакував лікарню у Херсоні, постраждало п'ятеро працівників – ОВА

09:40 25.06.2026
Четверо постраждалих через атаку російського БпЛА по АЗС у Сумах – ОВА

Четверо постраждалих через атаку російського БпЛА по АЗС у Сумах – ОВА

09:24 25.06.2026
Жінку поранено через атаку ворожого БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Жінку поранено через атаку ворожого БпЛА в Запоріжжі – ОВА

13:35 24.06.2026
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

09:03 24.06.2026
ППО України збила 95 зі 101 ворожої цілі, зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на п'яти локаціях

ППО України збила 95 зі 101 ворожої цілі, зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на п'яти локаціях

20:11 23.06.2026
Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

ОСТАННЄ

Україна й Литва посилять співпрацю на рівні громад

Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

На Сумщині АЗС працюють, пальне є, жителям слід заправлятися у звичному режимі – влада

ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

Двоє хлопчиків травмувалися внаслідок вибуху невідомого предмета у Вінниці – ДСНС

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій – Brave International

Нові пасажирські вагони українського виробництва поповнили потяги "Укрзалізниці"

Лубінець: В Україну вдалося повернути ще сімох цивільних, яких Росія незаконно утримувала у неволі

У Сумах вже 18 постраждалих від удару російських реактивних БпЛА – ОВА

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА