Інтерфакс-Україна
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16:52 27.06.2026

ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

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ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

Європейська комісія, Міністерство оборони України, а також уряди Франції та Фінляндії уклали угоди, спрямовані на розширення промислових спроможностей у сфері технологій подвійного призначення та оборонної промисловості, повідомляє Міноборони.

Домовленості передбачають надання €343 млн у вигляді гарантій Європейського Союзу та грантів змішаного фінансування. Підписання угод відбулося під час Конференції з відновлення України у Гданську, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міноборони.

Очікується, що нові інструменти дадуть змогу залучити понад €700 млн інвестицій у виробництво безпілотних літальних апаратів і систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційну галузь, передові навігаційні та комунікаційні технології, а також інші стратегічні галузі.

Важливо, що інвестиції охоплюють не окремі продукти, а цілісний технологічний контур сучасної оборони. Нові угоди відкривають можливості для масштабування українських технологій оборонного виробництва, підкреслюють у Міноброни.

Угоди з Францією та Фінляндією сприятимуть розвитку українських оборонних технологій.

Фінансування здійснюватиметься в межах другого компонента програми Ukraine Facility. Він включає Інвестиційну рамкову програму для України, створену для залучення державних і приватних інвестицій. Її бюджет становить €9,5 млрд, зокрема €7,8 млрд гарантій і €1,7 млрд грантів змішаного фінансування.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія та Міноборони започаткували співпрацю у сфері інвестування в інноваційні та проривні технології. Угода передбачає запуск комплексної фінансової програми загальним обсягом 161 млн євро.

Теги: #технології #україна #подвійне #єс

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