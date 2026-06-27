Двоє постраждалих в Дергачах на Харківщині внаслідок атаки БпЛА

Фото: Харківська обласна прокуратура

Двічі протягом суботи ЗС РФ атакували безпілотниками типу "Італмас", атакували АЗС у Дергачах (Харківська обл.), є постраждалі.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її даними, перший удар стався близько 13:40. Внаслідок влучання пошкоджено паркан автозаправної станції, а також автомобілі, припарковані на території автотранспортного підприємства. Постраждалих немає.

Менш ніж за годину, орієнтовно о 14:30, російські військові завдали повторного удару по території іншої АЗС. Поранення дістала 41-річна жінка, яка в момент атаки перебувала у власному автомобілі на території АЗС. Також гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник автозаправної станції.