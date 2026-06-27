Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій – Brave International

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Кабінет міністрів України запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій – Brave International.

"Це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania. Воно дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм", – пояснила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 млн євро.

Напрям Brave International має три ключові завдання: пошук нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту; залучення додаткового фінансування для підтримки українських оборонних стартапів; поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибша інтеграція українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

Прем’єрка поінформувала, що програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок. Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обов’язкове тестування й перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.

"Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом", – наголосила Свириденко.