Нові пасажирські вагони українського виробництва поповнили потяги "Укрзалізниці"

Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" продовжує оновлювати рухомий склад, нові пасажирські вагони, виготовлені в Україні, вже поповнили склад поїзда №29/30 Київ – Ужгород, інформує УЗ у суботу.

Ці вагони сьогодні одразу вирушать у рейс №4/3 Ужгород – Дніпро, а враховуючи вагони, отримані місяцем раніше, сьогодні на напрямку Київ – Ужгород- Дніпро курсують уже шість нових вагонів, йдеться у повідомленні у Телеграм.

Вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.

Як зазначається у повідомленні, загалом від початку року "Укрзалізниця" отримала вже 18 нових пасажирських вагонів.