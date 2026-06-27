Інтерфакс-Україна
Події
15:23 27.06.2026

Нові пасажирські вагони українського виробництва поповнили потяги "Укрзалізниці"

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Нові пасажирські вагони українського виробництва поповнили потяги "Укрзалізниці"
Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" продовжує оновлювати рухомий склад, нові пасажирські вагони, виготовлені в Україні, вже поповнили склад поїзда №29/30 Київ – Ужгород, інформує УЗ у суботу.

Ці вагони сьогодні одразу вирушать у рейс №4/3 Ужгород – Дніпро, а враховуючи вагони, отримані місяцем раніше, сьогодні на напрямку Київ – Ужгород- Дніпро курсують уже шість нових вагонів, йдеться у повідомленні у Телеграм.

Вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.

Як зазначається у повідомленні, загалом від початку року "Укрзалізниця" отримала вже 18 нових пасажирських вагонів.

Теги: #укрзалізниця #вагони #оновлення

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