Лубінець: В Україну вдалося повернути ще сімох цивільних, яких Росія незаконно утримувала у неволі

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Вдалося повернути додому ще сімох цивільних громадян України, яких Росія роками незаконно утримувала у неволі, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Щодо Київщини – це саме Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства", – написав він у Телеграм.

Так, одного із українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України. Іншого українця – по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

Омбудсман зазначив, що обмін став результатом прямої гуманітарної роботи з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Окрема подяка Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та всім іншим дотичним органам, які працюють в рамках Коордштабу.