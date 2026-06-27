У Сумах вже 18 постраждалих від удару російських реактивних БпЛА – ОВА

Фото: Сумська ОВА

До 18 людей збільшилась кількість постраждалих від удару трьох російських реактивних безпілотників в Сумах, п’ятеро поранених, серед них двоє дітей, ушпиталено, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Найважчі травми отримала 47-річна жінка. Вона постраждала внаслідок удару поблизу багатоповерхівки. Зараз перебуває під наглядом медиків. Також у лікарнях ще двоє дітей і двоє дорослих. Іншим постраждалим надали допомогу на місці або після огляду відпустили додому. Станом на цю хвилину по медичну допомогу звернулися вже 18 людей", – написав він у Телеграм.

За уточненими даними, росіяни атакували громаду трьома реактивними БпЛА.

"За попередніми висновками фахівців, це були швидкісні реактивні БпЛА. Вони летять значно швидше за звичайні ударні дрони, що ускладнює реагування на такі цілі", – уточнив Григоров.

Пошкодження зафіксовані за сімома адресами: багатоповерхові та приватні будинки, транспорт, об’єкти інфраструктури.

За його словами, ліквідація наслідків атаки триває.