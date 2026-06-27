Інтерфакс-Україна
Події
14:04 27.06.2026

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

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Під час виконання завдання у Полтавській області у ніч проти суботи був втрачений зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомляє управління комунікацій командування ПС ЗСУ.

"Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

За інформацією, пілот зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

Причини та обставини з’ясовуються.

Теги: #пілот #катапультувався #міг_29

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