ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Під час виконання завдання у Полтавській області у ніч проти суботи був втрачений зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомляє управління комунікацій командування ПС ЗСУ.

"Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

За інформацією, пілот зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

Причини та обставини з’ясовуються.