Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

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В Україні у неділю, 28 червня, у східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів., повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

У Києві у неділю Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського 28 червня найвища температура вдень була 33,5° в 1961р., найнижча вночі 6,8° в 1887р.

У понеділок, 29 червня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-23°, на сході та північному сході країни 14-19°; вдень 29-34°, в західних областях сильна спека 35-38°.

У Києві 29 червня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 32-34°.