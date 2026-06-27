Інтерфакс-Україна
Події
13:39 27.06.2026

Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

1 хв читати
Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі
Фото: Unsplash

В Україні у неділю, 28 червня, у східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів., повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

У Києві у неділю Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського 28 червня найвища температура вдень була 33,5° в 1961р., найнижча вночі 6,8° в 1887р.

У понеділок, 29 червня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-23°, на сході та північному сході країни 14-19°; вдень 29-34°, в західних областях сильна спека 35-38°.

У Києві 29 червня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 32-34°.

Теги: #прогноз_погоди #погода #спека #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 26.06.2026
Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

13:14 26.06.2026
Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

13:14 25.06.2026
В Україну насувається спека

В Україну насувається спека

19:38 24.06.2026
У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

13:20 24.06.2026
Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

11:16 24.06.2026
В Києві обмежать рух великовагового транспорту при температурі повітря понад +28ºС

В Києві обмежать рух великовагового транспорту при температурі повітря понад +28ºС

11:11 24.06.2026
У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

13:36 23.06.2026
Тепла погода утримається в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами

Тепла погода утримається в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами

13:09 22.06.2026
Тепла погода утримуватиметься в Україні найближчими днями, у вівторок грози, місцями град та шквали

Тепла погода утримуватиметься в Україні найближчими днями, у вівторок грози, місцями град та шквали

05:28 22.06.2026
Іспанію, Францію та Італію накрила 40-градусна хвиля спеки – ЗМІ

Іспанію, Францію та Італію накрила 40-градусна хвиля спеки – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

ОСТАННЄ

У Сумах вже 18 постраждалих від удару російських реактивних БпЛА – ОВА

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту – поліція

Ліквідовано наслідки російської атаки на промислових об'єктах у Кременчуцькому районі – ДСНС

Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

До 13 осіб зросла кількість постраждалих через ворожий обстріл Сум – ДСНС

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

Кількість постраждалих від російських обстрілів Сум зросла до 11 людей – поліція

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ФНПЦ "Титан-Баррикады" та повідомив про ураження засобів ППО та порому у Криму

Дев'ятеро поранених, серед них – діти, через російську атаку по Сумах – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА