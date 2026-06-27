У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту – поліція

Фото: Патрульна поліція

У Києві через спеку введені обмеження руху вантажного транспорту, повідомляє патрульна поліція.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі поліції.

Поліція інформує, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.