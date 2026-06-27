Інтерфакс-Україна
Події
13:31 27.06.2026

У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту – поліція

1 хв читати
У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту – поліція
Фото: Патрульна поліція

У Києві через спеку введені обмеження руху вантажного транспорту, повідомляє патрульна поліція.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі поліції.

Поліція інформує, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Теги: #київ #обмеження #вантажівки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:45 26.06.2026
Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

16:45 26.06.2026
У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

15:45 26.06.2026
Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

15:40 26.06.2026
Голова ВЛК, ексвоєнком та колишній лікар ВЛК МОУ за хабарі в $25-30 тис. фіктивно встановлювали інвалідність – прокуратура

Голова ВЛК, ексвоєнком та колишній лікар ВЛК МОУ за хабарі в $25-30 тис. фіктивно встановлювали інвалідність – прокуратура

15:00 26.06.2026
Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

09:35 26.06.2026
Міністр юстиції Німеччини Губіґ вперше прибула до Києва

Міністр юстиції Німеччини Губіґ вперше прибула до Києва

08:17 26.06.2026
У Києві рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок вечірнього російського обстрілу – ДСНС

У Києві рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок вечірнього російського обстрілу – ДСНС

23:43 25.06.2026
Через вечірній ворожий удар у Києві двоє постраждалих, у Дарницькому районі сталася пожежа на складах

Через вечірній ворожий удар у Києві двоє постраждалих, у Дарницькому районі сталася пожежа на складах

23:35 25.06.2026
Данія планує обмежити видачу дозволів на проживання українським чоловікам призовного віку

Данія планує обмежити видачу дозволів на проживання українським чоловікам призовного віку

16:39 25.06.2026
33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку встановлять у Києві

33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку встановлять у Києві

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

ОСТАННЄ

У Сумах вже 18 постраждалих від удару російських реактивних БпЛА – ОВА

ПС ЗСУ: Втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

Ліквідовано наслідки російської атаки на промислових об'єктах у Кременчуцькому районі – ДСНС

Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

До 13 осіб зросла кількість постраждалих через ворожий обстріл Сум – ДСНС

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

Кількість постраждалих від російських обстрілів Сум зросла до 11 людей – поліція

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ФНПЦ "Титан-Баррикады" та повідомив про ураження засобів ППО та порому у Криму

Дев'ятеро поранених, серед них – діти, через російську атаку по Сумах – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА