Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

Фото: Нацполіція

Одна людина загинула, ще вісім людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів, зафіксовано 1 241 удар по лінії фронту та житловому сектору, повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.

"У Семенівці ворожий FPV-дрон убив цивільну особу. На Дружківку росіяни скинули 8 бомб "КАБ-250" та вдарили FPV-дроном – поранили 5 людей, пошкодили 12 багатоквартирних будинків, підприємство, магазин, 2 вантажівки з причепом. Краматорськ атакували чотири безпілотники – поранено мирного жителя, пошкоджено багатоквартирний будинок, телецентр, 2 цивільних авто. По Слов’янську росія поцілила дронами та РСЗВ – травмовано людину, пошкоджено 3 приватних будинки, нежитлове приміщення, автомобіль. Одна людина постраждала в Миколаївці, пошкоджено приватний будинок", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Крім того, встановлено інформацію про двох загиблих жителів Дружківки, яких убило прямим влучанням бомби в приватний будинок 25 червня.

Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.