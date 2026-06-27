Інтерфакс-Україна
Події
12:42 27.06.2026

Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

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Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція
Фото: Нацполіція

Одна людина загинула, ще вісім людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів, зафіксовано 1 241 удар по лінії фронту та житловому сектору, повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.

"У Семенівці ворожий FPV-дрон убив цивільну особу. На Дружківку росіяни скинули 8 бомб "КАБ-250" та вдарили FPV-дроном – поранили 5 людей, пошкодили 12 багатоквартирних будинків, підприємство, магазин, 2 вантажівки з причепом. Краматорськ атакували чотири безпілотники – поранено мирного жителя, пошкоджено багатоквартирний будинок, телецентр, 2 цивільних авто. По Слов’янську росія поцілила дронами та РСЗВ – травмовано людину, пошкоджено 3 приватних будинки, нежитлове приміщення, автомобіль. Одна людина постраждала в Миколаївці, пошкоджено приватний будинок", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Крім того, встановлено інформацію про двох загиблих жителів Дружківки, яких убило прямим влучанням бомби в приватний будинок 25 червня.

Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #донецька_область #обстріли

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