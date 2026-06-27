До 13 осіб зросла кількість постраждалих через ворожий обстріл Сум – ДСНС

Фото: Нацполіція

До 13 людей зросла кількість постраждалих через російські обстріли Сум у суботу, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Сумах внаслідок російських атак постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей. Пошкоджена житлова 5-поверхівка, приватні домоволодіння та цивільний транспорт", – повідомили у телеграм-каналі ДСНС.

Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями та медиками надають людям усю необхідну допомогу.