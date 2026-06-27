Інтерфакс-Україна
Події
12:23 27.06.2026

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

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Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів
Фото: ДСНС Харківщини

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські обстріли по 15 областях України поточного тижня, зазначивши, що "різними типами зброї росіяни б’ють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі".

"За цей тиждень 15 наших областей були під ударами Росії. Практично щоденні обстріли Херсона, Запоріжжя, Харкова та Сум. Різними типами зброї росіяни б’ють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору. І загроза цих російських атак залишається постійною. Лише впродовж тижня було близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичні", – написав він у Телеграм.

Зеленський наголосив, що необхідні сильні кроки, які змусять Росію рухатися до завершення війни.

"Посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі Drone Deal та посилення тиску на агресора – пріоритетні напрями. Санкції проти Росії та її партнерів за цю війну мають діяти саме там, де це буде найбільш відчутно. Необхідні сильні та оперативні кроки, які змусять Росію рухатися до завершення цієї війни. Все, що посилює Україну, допомагає наближати мир. Дякую всім, хто нам допомагає", – резюмував президент.

Теги: #атаки_рф #статистика

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