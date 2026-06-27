Кількість постраждалих від російських обстрілів Сум зросла до 11 людей – поліція

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До 11 людей, серед них – двоє дітей, зросла кількість постраждалих через російські обстріли Сум, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Сьогодні вранці російські війська завдали ударів по місту Суми. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано кілька місць влучань у різних районах міста. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші екстрені служби. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу травмовано одинадцять людей, серед яких двоє дітей", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

За інформацією поліції, потерпілим надається необхідна медична допомога.

У результаті ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі, а також виникла пожежа в одному з приватних домоволодінь.

Поліцейські документують наслідки чергового воєнного злочину російської федерації, забезпечують охорону місць подій та допомагають громадянам.